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İzmir Alaçatı'da çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

İHA
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Giriş: 11.02.2021 23:22
Güncelleme:11.02.2021 23:23
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi.
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