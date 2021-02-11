Son dakika: İzmir açıklarında korkutan deprem! 2021 son depremler

İzmir'de korkutan depremler devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Urla'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.23'de meydana gelen depremin derinliğinin 6.98 km olduğu belirtildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.