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İstanbul’da 6. kattan atlayan adam öldü! O anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberine göre… ilçesinde sabah saatlerinde bir kişi 15 katlı bir binanın 6. katından ölüme atladı. İş yeri çatısına düşerek ölen adamın anı kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Sabah saatlerine 'nde edinilen bilgilere göre, isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 15 katlı bir binanın 6'ıncı katından bir iş yerinin çatısına düştü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Solhan'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerine yaptığı Gürsel Solhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, öte yandan şahsın düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın yaşandığı binadan bir görüntü

İstanbul’da 6. kattan atlayan adam öldü! O anlar kameraya yansıdı İSTANBUL’DA 6. KATTAN ATLAYAN ADAM ÖLDÜ! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

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