İstanbul’da intihar eden kadının ailesinden çarpıcı iddia: Yeğenim babasının annesini astığını söyledi

Yeğeninin teyzesini arayarak, babasının annesini astığını söylediğini iddia eden Bayram Bülbül, "Eniştem ve kayınpederi gece yarısı ablamı dövmüşler. Ablam bir fırsatını bulup kendini dışarı atarak, 'Komşular, bunlar beni öldürecekler, kurtarın beni' diye bağırmış. Ama ablamın yardım çığlıklarına kimse koşmamış. Daha sonra eşi ve ailesi ablamı içeri alıyorlar. Ablamı vurup öldürmüşler. Ablamın küçük kızı görüyor. Yeğenim babasının annesini astığını görüyor. İntihar süsü veriyorlar. Ayrıca diğer abamı arayarak, annesinin ağzından kan geldiğini ve babasının annesini astığını söylemiş. Biz intihara inanmıyoruz. Ablam evlendiğinden beri şiddet görüyor" diye konuştu.

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