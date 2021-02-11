12 Şubat 2021, Cuma
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Sivas'ta 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

genelinde geçen ay sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyretti. 'ta 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Ayrıntıları muhabiri aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Tarihi yapılarıyla 'nun önemli kentlerinden biri olan 'ta 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Sivas'ta normalde bu aylarda insanlar kar ve soğuk havaya alışıktır.

Şubat aylarında -10 ila -15 dereceleri görülürdü ancak hava sıcaklıkları Sivas'ı da etkilemiş durumda ve hava sıcaklıkları normalin oldukça üzerinde seyrediyor.

Sivas'ta 95 yıl sonra bugün termometreler yaklaşık olarak 8-10 dereceyi gösteriyor. Sivas'ta şubat ayında ortalama hava sıcaklıkları normalde -2 derece olarak ölçülüyordu.

Bugün ise hava sıcaklıkları neredeyse 13 dereceyi gösteriyor ve insanlar meydanlarda geziyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yağışlarında az olması nedeniyle şehrin ortasından geçen içinde tehlikeli günler yaşanıyor.

Öte yandan Sivas'ta yüksek havayı fırsat bilen Sivaslılar koronavirüs tehditlerine uyarak yürüyüşe çıktı. Vatandaşlar sıcak ve temiz havanın tadını çıkartıyor.

Sivas'ta 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı SİVAS'TA 95 YILIN SICAKLIK REKORU KIRILDI

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