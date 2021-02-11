Sivas'ta 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Yurt genelinde geçen ay sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyretti. Sivas'ta 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
Şubat aylarında -10 ila -15 dereceleri görülürdü ancak hava sıcaklıkları Sivas'ı da etkilemiş durumda ve hava sıcaklıkları normalin oldukça üzerinde seyrediyor.
Sivas'ta 95 yıl sonra bugün termometreler yaklaşık olarak 8-10 dereceyi gösteriyor. Sivas'ta şubat ayında ortalama hava sıcaklıkları normalde -2 derece olarak ölçülüyordu.
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Bugün ise hava sıcaklıkları neredeyse 13 dereceyi gösteriyor ve insanlar meydanlarda geziyor.
Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yağışlarında az olması nedeniyle şehrin ortasından geçen Kızılırmak içinde tehlikeli günler yaşanıyor.
Öte yandan Sivas'ta yüksek havayı fırsat bilen Sivaslılar koronavirüs tehditlerine uyarak yürüyüşe çıktı. Vatandaşlar sıcak ve temiz havanın tadını çıkartıyor.