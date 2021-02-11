Çorum’da TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 2 yaralı

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Şehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Adem Bakır ile Mahmut Bakır ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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