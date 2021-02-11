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Çorum’da TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 2 yaralı

ilçesinde sabah saatlerinde Çayırköyü mevkiinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Çorum’da TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 2 yaralı

'dan yönüne giden idaresindeki 16 GB 699 plakalı otomobil idaresindeki 74 BU 916 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Adem Bakır ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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