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Afyonkarahisar'da cani baba tartıştığı 16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı

ilçesi ’nde . isimli baba sokak ortasında tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U.'yu boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U'yu boğazından bıçakladı. Yaralanarak kanlar içinde kalan genç kızı bir binanın girişine sığınarak yardım istedi.

Oktay U., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U'yu boğazından bıçakladı.

Bu sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri hemen yaşananlara müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı.

Ekipler kızını bıçaklayan babayı yakaladıktan sonra olay yerine 112 Acil servis ambulansı istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.U.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı ambulans ile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Genç kız burada ameliyata alınırken, baba Oktay U.'nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da cani baba tartıştığı 16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı AFYONKARAHİSAR'DA CANİ BABA TARTIŞTIĞI 16 YAŞINDAKİ KIZINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

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