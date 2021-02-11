Bursa’da arkadaşını vurup yol kenarına atan zanlı yakalandı! Cinayetin sebebi halüsinasyon çıktı
Merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında silahla vurularak öldürülen ve cansız bedeni yol kenarına bırakılan 41 yaşındaki Murat Bahadır'ın cinayet şüphelisi 25 yaşındaki Erman Ö. yakalandı. Erman Ö.'nün ilk ifadesinde, kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Bahadır'la aldattığını düşündüğü için arkadaşını vurduğunu söylediği öğrenildi.
Yol kenarında hareketsiz yatan bir erkek vatandaşı gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, ölen kişinin Murat Bahadır olduğunu tespit etti.
Ekipler, incelemelerinde Bahadır'ın göğsünde ve bacaklarında toplam 3 adet mermi girişinin olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bahadır'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için soruşturma başlattı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler Murat Bahadır'ın en son, arkadaşı Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti.
Gözaltına alınan Erman Ö.'nün sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Erman Ö.'nün ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu madde etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle arkadaşı Murat Bahadır'ın, eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp arkadaşını vurduğunu ve cansız bedenini yol kenarına bırakarak kaçtığını söylediği öğrenildi.