Bursa’da arkadaşını vurup yol kenarına atan zanlı yakalandı! Cinayetin sebebi halüsinasyon çıktı

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için soruşturma başlattı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler Murat Bahadır'ın en son, arkadaşı Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti.