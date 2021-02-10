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Antalya’da ailesi uyurken evden çıkan Esra'dan 6 gündür haber alınamıyor

ilçesinde gece yarısı ailesi uyurken eşyalarını alıp evden çıkan 18 yaşındaki 'den 6 gündür haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Antalya’da ailesi uyurken evden çıkan Esra'dan 6 gündür haber alınamıyor

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde yaşayan Esra Dümen, geçen hafta cuma günü sabahın erken saatlerinde ailesi uyurken eşyalarını alıp evden çıktı. Uyandıklarında kızlarını göremeyen aile, kendi çabalarıyla yaptıkları aramada sonuç alamayınca jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.

Kızın bir an önce bulunmasını isteyen Hacer Dümen, "Kızımızdan hiçbir şekilde haber alamadım ve hayatından endişe ediyorum. Lütfen gören, duyan olursa bize bilgi versin" dedi. Ekipler genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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