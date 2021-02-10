Yapay et nasıl üretilir | Dünyada bir ilk daha! Laboratuvar ortamında yapay biftek üretildi

YAKLAŞIK 350 LİRADAN SATIŞA ÇIKACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte Aleph Farms, daha önceki yıllarda, işlenmemiş etlerin dokusunu kopyalamak daha zor olduğu için daha karmaşık et formlarına geçmeden önce yapay kıyma ve tavuk kanadı üretti. Ardından şirket, 2018'de de ince kıyılmış bir biftek ortaya çıkardı. Ancak, önceki biftek versiyonu, antirikot ile aynı 3 boyutlu baskı teknolojisiyle geliştirilmedi.