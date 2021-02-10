Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! 3 mahalle karantinaya alındı bağlantı yollarına toprak döküldü

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı tarafından da karantinaya alındı. Yayılma hızı yüksek olduğu için de böyle bir karar aldık. 1 hafta karantina devam edecek. Süreç sonunda yayılma hızı devam ederse karantina uzayacak. Devam etmezse kalkacak'' dedi.