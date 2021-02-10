12 Şubat 2021, Cuma
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Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! 3 mahalle karantinaya alındı bağlantı yollarına toprak döküldü

'da mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı. 2 mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken diğer mahallede ise mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin oturduğu evlerin karantinada tutulduğu belirtildi. Belediye ekipleri, bugün ve mahallelerine bağlantı yollarını kapatmak için toprak döktü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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ilçesine bağlı 978 nüfuslu 'nde, 5 kişilik ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. , virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Aileyi birkaç gün önce 'den gelen akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, gece saatlerinden itibaren ilçeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Mahallelinin de tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi. Belediye ekipleri, bugün ve mahallelerine bağlantı yollarını kapatmak için toprak döktü.

"7 GÜN SÜRECEK"

Karantinanın 1 hafta süreceğini kaydeden Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ''Mahallemizde bir ailede dışarıdan gelen bir kişi ile temas sonucu mutasyonlu virüs tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı tarafından da karantinaya alındı. Yayılma hızı yüksek olduğu için de böyle bir karar aldık. 1 hafta karantina devam edecek. Süreç sonunda yayılma hızı devam ederse karantina uzayacak. Devam etmezse kalkacak'' dedi.

9 KİŞİDE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ

ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde de 9 kişide mutasyonlu virüs görüldü. Bunun üzerine mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol altına alındı.



Hüyük Belediye Başkanı , ''Mahallemizde mutasyon virüsü görüldü. Mahallenin giriş- çıkışları kontrol altına alındı. Mahalle halkımız kontrollü ve tedbirlere uyarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Mutasyon vakası görülen aile temaslı kişiler de evlerinde karantinada tutuluyor'' diye konuştu.



'in Huğlu Mahallesi'nde de mutasyonlu virüs görülen ailelerin bulunduğu ev karantinaya alındı.

Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! 3 mahalle karantinaya alındı bağlantı yollarına toprak döküldü KONYA'DA MUTASYONLU VİRÜS ALARMI! 3 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI BAĞLANTI YOLLARINA TOPRAK DÖKÜLDÜ

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