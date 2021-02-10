12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elektrik direğine asılı halde bulundu

Elektrik direğine asılı halde bulundu

Son dakika yaşam haberleri... ’nin ilçesinde 26 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, elektrik direğine asılı halde bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021
ABONE OL
Elektrik direğine asılı halde bulundu

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Ahmet Tarı, vatandaşlar tarafından evine 400 metre uzaklıkta elektrik direğine asılı halde bulundu. Tarı'yı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Tarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarı'nın cansız bedeni ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA