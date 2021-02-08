08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yeşilçam'ın efsane filmi Banker Bilo gerçek oldu! Göçmenlere Maho oyunu

Yeşilçam'ın efsane filmi Banker Bilo gerçek oldu! Göçmenlere Maho oyunu

Son dakika haberine göre; Umuda yolculuğa çıkan binlerce göçmeni ölüme gönderen insan kaçakçıları, Türk sinemasının klasikleri arasına giren ‘Banker Bilo’ filminin Maho’sundan rol çaldı. Kaçakçılar, " sınırına götüreceğiz" diye kandırdığı göçmenleri 'de kaderlerine terk etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2021
ABONE OL
Yeşilçam'ın efsane filmi Banker Bilo gerçek oldu! Göçmenlere Maho oyunu

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir çetenin peşine düştü. Yapılan araştırmada aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ülkelerinde anlaştıkları organizatörlere binlerce lira ödeyerek geldikleri 'de de başka çetelerin eline düştüğü ortaya çıktı.

'da bodrum katlardaki 'şok evleri'nde sağlıksız koşullarda günlerce tutulan göçmenlerin, kıyısına gidip buradan botlarla 'a geçmek için insan kaçakçılarına yeniden bin ila iki bin dolar arasında ödeme yaptıkları belirlendi.

KENDİLERİNİ POLİS GİBİ GÖSTERDİLER

Hürriyet'in haberine göre; Polisin peşine düştüğü çete, paralarını peşin aldıkları bir grup göçmeni 'ndaki evlerden otobüse bindirdi. 'ye geldiklerinde, kendilerine polis süsü veren çete üyeleri tepe lambalı bir otomobille otobüsün önünü kesti. Yaptıkları plan gereği, otobüsteki çete elemanlarını tokatlayıp, zor kullanarak gözaltına alan çete üyeleri, göçmenleri de otobüsten indirdi.

KADERLERİNE TERK EDİLDİLER

Çete üyeleri, sözde gözaltına aldıkları adamlarını ve otobüsü alarak oradan ayrıldı. Paralarını da geri alamayan göçmenler çete tarafından yol kenarında kaderlerine terk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bazı göçmenleri yol kenarında bulurken, bazılarının ise izine ulaşamadı.

OPERASYONDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Çeteye yönelik tespitlerin ardından başlatılan operasyonda çete elebaşıları Z.Ş. ve E.K.'nin de arasında bulunduğu 14 kişi yakalandı. 127 göçmen kurtarılırken, aramalarda, 210 bin TL, 540 euro ve çok sayıda dijital malzeme ele geçti.

Çetenin kullandığı altı minibüse el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3'ü adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı.

AYNI BANKER BİLO FİLMİ GİBİ

1980 yılında tarafından çekilen ve 'in başrollerinde olduğu 'Banker Bilo' filminde, Maho (Şener Şen), 'ya gitmek isteyen köylüsü Bilo (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiden paralarını alır.

Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo () Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder.

Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur.

Bilo artık zengindir ve Bankerdir. Maho'nun özellikle Bulgaristan sınırını geçiyormuş havası verdiği ve Almanya'ya gelindiğini duyurduğu konuşma, Türk sinemasının kült sahnelerinden biri haline gelmiştir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA