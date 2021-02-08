Antalya sahili açıklarında bulundu! Avlanması yasak

Antalya'da av için denize açılan balıkçılar hareketsiz bir köpek balığı gördü. Balıkçılar yaptıkları kontrolde balığının öldüğünü belirledi.

Balıkçılar, köpek balığının sahile vurup vatandaşların tedirgin olmaması için iple baş ve kuyruğundan bağladı. Ardından balıkçı, açığa açılıp boz camgöz cinsi köpek balığını imha etti. Güvenli noktaya aldığı köpek balığını cep telefonu ile görüntüleyerek çeken balıkçı, "Camgöz cinsi avlanması yasak olan köpek balığını denizde ölü olarak buldum. Sahile doğru sürükleniyordu. İnsanlar tedirgin olmasın diye aldım tekneye bağladım. Akşamüstü denize açılacağım, ağlarımı bırakacağım, köpek balığını bir şekilde imha etmeye çalışacağım. Bugünlerde Antalya köpek balığı istilasına uğramış durumda sahilde yüzen arkadaşların dikkat etmelerini öneriyorum." açıklamasında bulundu.