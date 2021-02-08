Komşu tacizi cinayetle sonuçlandı! Dehşete düşüren olay

KOMŞUSUNUN TACİZİNİ EŞİNE ANLATTI

Komşusu tarafından uğradığı sözlü tacizi kocası M.Y.'ye anlatan genç kadın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. M.Y., ise balkona çıktığında R.Ö., bir daha tacizde bulunursa hemen gelip kendisini uyarmasını istedi. Genç kadın yine balkona çıktığında komşusu da kendi balkonuna çıkarak 'Hey yavrum hey' şeklinde genç kadına seslenerek taciz etmeye devam etti.