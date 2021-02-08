08 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi

Son dakika haberi... 'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

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Bazı uçaklar ise Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.

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