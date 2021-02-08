Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

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Bazı uçaklar ise Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.