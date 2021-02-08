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İstanbullular dikkat! 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

tarafından yapılan açıklamada bazı mahallelerde 12 saat sürecek bir kesintisi yapılacağını duyuruldu. Suların kesileceği mahallelerde çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bağlantı hatlarında çalışma yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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İstanbullular dikkat! 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

'da zorunlu bağlantı hattında çalışma yapılacak.

Kentin 2 ilçesinde, çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında kesintisi yaşanacak.

Twitter hesabından su kesintisi yaşanacak yerleri duyurdu:

"Başakşehir Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotlarında, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evleri."

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