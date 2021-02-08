İstanbullular dikkat! 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ tarafından yapılan açıklamada bazı mahallelerde 12 saat sürecek bir su kesintisi yapılacağını duyuruldu. Suların kesileceği mahallelerde çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bağlantı hatlarında çalışma yapılacak. İşte detaylar...
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"Başakşehir Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotlarında, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evleri."