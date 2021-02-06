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Kayseri'de bomba paniği! Yol kenarındaki şüpheli çanta polisi harekete geçirdi

’de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Boş çıkan çantanın çocuklar tarafından yıl kenarına bırakıldığı öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Batuhan Sokak'ta meydana gelen olayda, yol kenarında siyah bir çanta gören mahallelinin durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda çantayı çocukların çöpten alarak yol kenarına bırakıp gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseride bomba paniği! Yol kenarındaki şüpheli çanta polisi harekete geçirdi KAYSERİ'DE BOMBA PANİĞİ! YOL KENARINDAKİ ŞÜPHELİ ÇANTA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

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