Konya’da eşini ve kızını yakan adama şok! Savcı 'silah' sayılmasını istedi

İddianamede, Ali Ay'ın ifadesinde eşinin eline vurması sonucu çaydanlıktaki suyun döküldüğünü söylememesine rağmen Rukiye Ay'ın vücudunun büyük bölümünün yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın savunması ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi. Ali Ay'ın, sıcak suyun eşinin yanındaki kızına da gelebileceğini öngörmesine rağmen eylemine devam ederek, yaş itibarıyla kendisini savunamayacak durumda olan çocuğunu ve eşini yaraladığının anlaşıldığına da değinildi.