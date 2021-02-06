Gözü dönen anne kızını boğmaya çalıştı!

Cinnet getiren kadının acımasız tavırları başka bir kişi tarafından kameraya alındı. Kadının kızını adeta boğduğu görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise bilinmiyor.