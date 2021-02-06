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Gözü dönen anne kızını boğmaya çalıştı!

Gözü dönmüş bir kızını boğmaya çalıştı. Küçük kızın çığlık sesleri tüyler ürpertti. Kızına uyguladığı , sosyal medyaya düştü. Tepkiler çığ gibi büyüdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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olduğu iddia edilen bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu.

Cinnet getiren kadının acımasız tavırları başka bir kişi tarafından kameraya alındı. Kadının kızını adeta boğduğu görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise bilinmiyor.

KIZINI ÖLDÜRESİYE BOĞDU
Görüntülerde, kadının kızını bir yastıkla boğduğu ve uyguladığı görülüyor. Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından "Nurcan Serçe tutuklansın" etiketiyle gündeme getirildi.

Gözü dönen anne kızını boğmaya çalıştı! GÖZÜ DÖNEN ANNE KIZINI BOĞMAYA ÇALIŞTI!

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