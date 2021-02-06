İzmir Aydın otobanında cinayet gibi kaza kamerada!

Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Davut Özkan ve hayati tehlikesi devam eden Mehmet Ovacıklı'nın tedavisi hastanede sürüyor.