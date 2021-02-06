06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Cinnet getiren koca eşine dehşeti yaşattı!

Cinnet getiren koca eşine dehşeti yaşattı!

Son dakika haberine göre; 'in Akpınar ilçesinde ile alkol aldığı eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine cinnet getiren cani koca, 24 yıllık eşini 27 bıçaklayarak öldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Cinnet getiren koca eşine dehşeti yaşattı!

'den gelen son dakika cinayet haberi kan dondurdu. Akpınar ilçesinde cinnet getiren cani koca, 24 yıllık karısını gözünü kırpmadan 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE CİNNET GETİRDİ

46 yaşındaki , gece saatlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bulunan evine geldi. Evde bulunan eşi (34) ile iddiaya göre alkol aldığı eşi Zafer Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Kaplan, ekmek bıçağıyla eşini 27 defa bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karısı İkram Kaplan'ı bıçakladıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunan Zafer Kaplan, emniyet güçlerine teslim oldu. Aşırı kan kaybeden Kaplan, Kırşehir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkram Kaplan

SİNİR KRİZİ GEÇİREN ACILI BABA FERYAT ETTİ

Olayın ardından İkram Kaplan'ın 'da yaşayan ailesi Akpınar ilçesine geldi. Sinir krizi geçiren İkram Kaplan'ın babası feryat etti. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi İkram Kaplan'ın cenazesi ise ilçe mezarlığında yakınlarının da katılımlarıyla toprağa verildi.

Zafer Kaplan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA