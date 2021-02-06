Cinnet getiren koca eşine dehşeti yaşattı!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karısı İkram Kaplan'ı bıçakladıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunan Zafer Kaplan, emniyet güçlerine teslim oldu. Aşırı kan kaybeden Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.