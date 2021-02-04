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İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: 3 kişi yaralandı

-'nda otobüs otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralanırken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: 3 kişi yaralandı

Kaza, 'nda istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'in (39) kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü önünde seyreden idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil içindeki üç kişi yaralandı.

Otomobil içinde iki kişi sıkıştı. Yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekibi gelene kadar yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle -Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

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