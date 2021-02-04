İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: 3 kişi yaralandı

Otomobil içinde iki kişi sıkıştı. Yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekibi gelene kadar yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.