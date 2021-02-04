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Koronavirüsten ölen adamın cenazesi karıştı! Bütün aile karantinaya alındı

’da koronavirüs yüzünden ölen 70 yaşındaki ile ’ın cenazeleri karıştı. ’da toprağa verilen Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi, mezar yeniden kazılıp çıkarılarak memleketi ’a gönderildi. Elazığ’da teşhis için morga giden Yıldırım’ın yakınları ise Özdemir koronavirüsten öldüğü için karantinaya alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Koronavirüsten ölen adamın cenazesi karıştı! Bütün aile karantinaya alındı

'da 1 hafta önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı 'ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla 'ye gönderildi.

Mustafa Özdemir'in yakınları Havalimanı'nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verdi.



Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım'a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı.

Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir'in cenazesinin ise 'a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım'ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.



Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarılarak Elazığ'a yollandı. Mustafa Özdemir'in cenazesi de Trabzon'a gönderildi. Mustafa Özdemir'in cenazesi Akçaabat'ta toprağa verildi.

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