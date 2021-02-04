Denizli’de şantiyelerden malzeme çalan çetenin lideri 70 yaşında kadın çıktı

Hırsızlık olayına karışan kızı Gültaze A.'nın hırsızlık ve yalan ihbar gibi suçlardan 9, Ferhat D.'nin ise hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik, iftira gibi suçlardan 14 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.