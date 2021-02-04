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Denizli’de şantiyelerden malzeme çalan çetenin lideri 70 yaşında kadın çıktı

’de şantiye alanından 25 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan şahıslar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çetenin başındaki 70 yaşındaki .’nın hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Denizli’de şantiyelerden malzeme çalan çetenin lideri 70 yaşında kadın çıktı

'nin ilçesinde sabah saatlerinde inşaat şantiyesine gelen işçiler, birçok malzemenin yerinde olmadığını fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından 25 bin TL değerinde inşaat malzemesinin çalındığı ortaya çıktı.

(JASAT), şantiye çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. JASAT, kameralardan beyaz transit bir aracı ve 25 bin TL'lik vurgunu yapan şahısların kimliklerini tespit etti.

Şantiye alanından inşaat malzemelerini çalan . (35), . (43) ve annesi 70 yaşındaki . takibe alındı. JASAT'ın ekipleri işbirliğinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki Sultan A.'nın hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlık olayına karışan kızı Gültaze A.'nın hırsızlık ve yalan ihbar gibi suçlardan 9, Ferhat D.'nin ise hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik, iftira gibi suçlardan 14 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Suç makinesi Sultan A.'nın 2 oğlunun da hafta sonu hırsızlık yaparken yakalandığı ortaya çıktı.

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