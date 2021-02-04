Denizli’de şantiyelerden malzeme çalan çetenin lideri 70 yaşında kadın çıktı
Denizli’de şantiye alanından 25 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan şahıslar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çetenin başındaki 70 yaşındaki Sultan A.’nın hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şantiye çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. JASAT, kameralardan beyaz transit bir aracı ve 25 bin TL'lik vurgunu yapan şahısların kimliklerini tespit etti.
Şantiye alanından inşaat malzemelerini çalan Ferhat D. (35), Gültaze A. (43) ve annesi 70 yaşındaki Sultan A. takibe alındı. JASAT'ın Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki Sultan A.'nın hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı.
Hırsızlık olayına karışan kızı Gültaze A.'nın hırsızlık ve yalan ihbar gibi suçlardan 9, Ferhat D.'nin ise hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik, iftira gibi suçlardan 14 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.