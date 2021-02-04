İlk cemre havaya ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Cemreler ne zaman düşecek? İstanbul'da birkaç gündür havaların sıcak seyretmesiyle birlikte vatandaşlar yaz mesviminin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, havaların ısındığına işaret eden cemrelerin düşeceği tarihi merak ediyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte haberin detayları...
Havalar ne zaman ısınacak? Yurt genelinde havaların hangi tarihte ısınacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşme olayının bu sene hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Cemrelerin düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. İlk cemre havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşerek yaz mevsiminin başladığı biliniyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
2021'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2021 tarihinde yaz mevsiminin ilk günü olacak.
METEOROLOJİK OLARAK YAZIN BAŞLANGICI NE ANLAMA GELİYOR?
Bir yılın dört mevsime bölünmesi için Meteoroloji uzmanları tarafından Gregoryen takvimi kullanılıyor. Buna göre yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor. 31 Ağustos itibarıyla yaz mevsimi sona eriyor.
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