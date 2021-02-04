İlk cemre havaya ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Havalar ne zaman ısınacak? Yurt genelinde havaların hangi tarihte ısınacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşme olayının bu sene hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Cemrelerin düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. İlk cemre havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşerek yaz mevsiminin başladığı biliniyor. Peki, ilk cemre havaya ne zaman düşüyor? 2021 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...

2021'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.