Otomobil hırsızlarının bu tuzağına düşmeyin! Hayatının şokunu yaşadı

Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar, Reşitpaşa Mahallesi'nde bir araya geldi. M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K'nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G, bir daha geriye dönmedi.