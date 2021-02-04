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Otomobil hırsızlarının bu tuzağına düşmeyin! Hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini satmak için internet sitesinden ilan veren M.K., aracını görmek isteyen M.A.G. ile buluştu. M.A.G otomobili beğendiğini söyleyerek test sürüşü yapmak istediği söyledi ve aracı alıp kayıplara karıştı. Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K'ya ait otomobil ile yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Otomobil hırsızlarının bu tuzağına düşmeyin! Hayatının şokunu yaşadı

'de M.K. isimli şahıs internet sitesi üzerinden aracını satışa çıkardı.

İddialara göre, M.K, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.K'yı arayan M.A.G, aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi.

Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar, Reşitpaşa Mahallesi'nde bir araya geldi. M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K'nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G, bir daha geriye dönmedi.

BULUŞMA YERİNE GELDİĞİ ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI
Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.G'nin, buluşma yerine geldiği aracı da inceledi. Ekipler, plaka sorgulamasında bu aracın 22 Temmuz'da 'den çalındığını belirledi.

YAKALANDI
Daha sonra adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K'ya ait otomobil ile yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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