Üniversite öğrencisini öldüren sanığa ‘iyi hal’ indirimi yapılarak 25 yıl hapis cezası verildi

MESAJ ATTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ

Oktay Şener, Sağnak'ın ABD'de yaşayan ablası Aysun Sağnak Başoğlu'na 21 Mayıs 2018'de Instagram üzerinden mesaj attı. Mesajda Şener, Sağnak ile birlikte Almanya'ya kursa gideceklerinden ve şirket kuracaklarından bahsediyordu. Başoğlu, ardından kardeşini aradı ama ulaşamadı. Cevap alamayınca aradığı Şener, Ali Rıza'nın iyi olduğunu, bir kadınla birlikte olduğunu, bir hafta sonra Almanya'ya geleceğini söyledi. Abla Başoğlu'nun uyarısıyla çarşamba günü iki arkadaşı polise gidip kayıp başvurusu yaptı. Viyana polisi, aynı gün Sağnak'ın evine giderek kapıyı kırdı. Sağnak, bıçaklanarak öldürülmüştü. Boğazı kesilmişti, elleri ve kollarındaki bıçak yaraları saldırgana direndiğini gösteriyordu. Sağnak'ın 21 Mayıs'ta öldürüldüğü saptandı.