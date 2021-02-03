03 Şubat 2021, Çarşamba
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Van'da yapılan operasyonda 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'de yapılan 2 ayrı operasyonda 12 suçtan aranan şüpheli R.D'yi yakaladı. Baskın düzenlenen bir evde silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Van'da yapılan operasyonda 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Köprüağzı Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 7 şarjör, 257 fişek ve 16 av tüfeği fişeği ile hücum yeleği bulundu.

Ekipler, Açıkağıl Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda da 12 ayrı suçtan aranan şüpheli R.D'yi yakaladı.

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