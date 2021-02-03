03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da silahı boş sanıp Rus ruleti oynayan adam hayatını kaybetti

Hatay'da silahı boş sanıp Rus ruleti oynayan adam hayatını kaybetti

ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında ’de bulunan evinde  arkadaşlarıyla otururken boş zannettiği tabancasıyla oynayan başına isabet eden kurşunla öldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
ABONE OL
Hatay'da silahı boş sanıp Rus ruleti oynayan adam hayatını kaybetti

4 çocuk babası , evine davet ettiği arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet etmeye başladı.

Sohbet sırasında evde bulunan kendisine ait tabancayı alan Cila, arkadaşlarına oynamayı teklif etti.

Ardından boş zannettiği silahı başına dayayan Cila, tetiği çekti. Silah ateş alırken, Cila, başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

Ümit Cila'nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cila'nın arkadaşları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.



'na kaldırılan Ümit Cila'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün 'nda defnedileceği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA