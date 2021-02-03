İstanbul’da çakarlı minibüsçü dehşet saçmıştı! 25 yıl hapsi istendi
Seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras’ı 7 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davada arar karar olarak adli tıptan yeni bir rapor alınmasına ve tutuklu sanı Uysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 7 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücü Dadaş Aras, olay sırasında çektiği kayıtları polise vererek suç duyurusunda bulunmuştu.Başlatılan soruşturma sonucu şüpheli Uysal, 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.
Sanık Muhammed Enes Uysal'ın uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle sol şeritte önünde ilerleyen Dadaş Aras'tan yol istediği, Aras'ın yaklaşık 10 saniye sonra orta şeride geçerek şüpheli Uysal'a yol verdiği, ancak Uysal'ın eline megafon alarak Aras'a küfür ettiği iddianameye kaydedilmişti. Uysal'ın aracını Aras'ın aracının önüne kırarak onu durdurduğu, aracından inip yanına giderek kendisini polis olarak tanıtıp kimlik istediği belirtilen iddianamede, Aras'ın kimlik göstermeyerek 155'i aradığı ve şüphelinin hareketlerini cep telefonu ile kayıt altına almıştı.
Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes Uysal'in küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyulmuştu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 7 yerinden bıçakladığı öğrenilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Uysal, Avcılarda yakalanmıştı. Emniyete götürülen genç adam, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmemişti. Uysal, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda Uysal hakkında 25 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
Yargılama bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu olan Muhammed Enes Uysal, duruşmaya getirildi. Dadaş Aras'ın da katıldığı duruşmada yeni gelişme yaşandı. Uysal, vermiş olduğu ifadesini tekrar ederek suçsuz olduğunu iddia etti.
Dadaş Aras, "Olay günü trafik yoğun olduğu için sol şeride geçtim. Arkamdan çakarları yanan bir araç yanaşmaya başladı. Bende yol vermek adına sağ şeride geçtiğimde aracını önüme kırdı. Polis olduğunu söyledi. Bana doğru gelirken üzerinde silah görünce başta inandım. Sonrasında polis olmadığını anladığımda kayda başladım. Kayıt sonunda arkam dönükken gelerek bıçak sapladı 7 bıçak darbesi aldım. Yere düştüm vurmaya devam etti. Yaklaşan araca binerek canımı zor kurtardım. Şikâyetçiyim." dedi.