İstanbul’da çakarlı minibüsçü dehşet saçmıştı! 25 yıl hapsi istendi

Yargılama bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu olan Muhammed Enes Uysal, duruşmaya getirildi. Dadaş Aras'ın da katıldığı duruşmada yeni gelişme yaşandı. Uysal, vermiş olduğu ifadesini tekrar ederek suçsuz olduğunu iddia etti.

Dadaş Aras, "Olay günü trafik yoğun olduğu için sol şeride geçtim. Arkamdan çakarları yanan bir araç yanaşmaya başladı. Bende yol vermek adına sağ şeride geçtiğimde aracını önüme kırdı. Polis olduğunu söyledi. Bana doğru gelirken üzerinde silah görünce başta inandım. Sonrasında polis olmadığını anladığımda kayda başladım. Kayıt sonunda arkam dönükken gelerek bıçak sapladı 7 bıçak darbesi aldım. Yere düştüm vurmaya devam etti. Yaklaşan araca binerek canımı zor kurtardım. Şikâyetçiyim." dedi.