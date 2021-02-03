03 Şubat 2021, Çarşamba
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Konya'da feci kaza! Kadir Okhan Akın hayatını kaybetti kızı yaralandı

Son dakika haberine göre; ’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yaralan kızı hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin 'da özel bir hastanede biyokimya uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Konya'da feci kaza! Kadir Okhan Akın hayatını kaybetti kızı yaralandı

'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yaralan kızı hastaneye kaldırıldı.

(52) yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, Konya- kara yolu ilçesi kavşağında, bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Akın hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 15 yaşındaki kızı , ağır yaralandı. Yaralı, Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Akın'ın profesör doktor olarak Ankara'da özel bir hastanede biyokimya uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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