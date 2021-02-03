Mersin'de korkunç son! Ailesine kimse haber veremedi
Son dakika haberine göre; Mersin'de iki kişinin tartışmasında silahlar çekildi. Pompalı tüfekle vurulan 4 çocuk babası Sezer P. feci şekilde hayatını kaybederken, ailesine kimse haber veremedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olay, dün gece Tarsus Barajı yakınlarındaki mesire alanında meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli ve 4 çocuk babası Sezer P.'yi pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.K. gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.