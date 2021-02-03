Mersin'de korkunç son! Ailesine kimse haber veremedi

M.K. gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.