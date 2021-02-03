03 Şubat 2021, Çarşamba
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Mersin'de korkunç son! Ailesine kimse haber veremedi

Son dakika haberine göre; 'de iki kişinin tartışmasında silahlar çekildi. Pompalı tüfekle vurulan 4 çocuk babası . feci şekilde hayatını kaybederken, ailesine kimse haber veremedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Mersin'de korkunç son! Ailesine kimse haber veremedi

'de korkunç bir cinayet işlendi. İki kişinin tartışmasında silahlar çekildi. Pompalı tüfekle vurulan 4 çocuk babası . feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, dün gece yakınlarındaki mesire alanında meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli ve 4 çocuk babası Sezer P.'yi pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K. gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

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