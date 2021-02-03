Köylülere göre kutsal! Eksi 40 derecede bile donmuyor

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü köyünde bulunan Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Balıklı Göl'ün en büyük özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması. Ayrıca yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu da iddia ediyor.