Kullandığı cep telefonu kabusu oldu! Bir anda ısınıp patladı
İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi ağır engelli Gülseren Şenkayar, telefonuyla ilgilendiği sırada hayatının şokunu yaşadı. Şenkayar'ın kullandığı cep telefonu elinde yanmaya başladı, bir süre sonra da şiddetli bir şekilde patladı.
ELİ PARÇALANDI
İnce bir ses çıkaran telefon bir süre sonra şiddetli bir şekilde patladı. Telefonun patlamasıyla elinde ağır yanıklar meydana gelen Şenkayar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının elinde yanıklar oluştuğuna dair rapor verildi. Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi edilen kadın aynı gün taburcu edilerek evine gönderildi.
"TELEFON FİRMASI HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Şikayetçi olacaklarını belirten mağdur kadına SABAH' ulaştı. Ağır engeli raporu olduğunu belirten Gülseren Şenkayar, "Başıma gelen bu olayla büyük bir korkuya kapıldım. Telefon ve teknoloji günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Kullandığım telefon ise dünyanın önde gelen markalarından birisine aittir. Konuyla ilgili savcılığa başvurup hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Elimde patlayarak bana fiziki ve psikolojik zarar veren telefonun üretildiği firmayı da şikayet edeceğim" diye konuştu.