Kullandığı cep telefonu kabusu oldu! Bir anda ısınıp patladı

"TELEFON FİRMASI HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"



Şikayetçi olacaklarını belirten mağdur kadına SABAH' ulaştı. Ağır engeli raporu olduğunu belirten Gülseren Şenkayar, "Başıma gelen bu olayla büyük bir korkuya kapıldım. Telefon ve teknoloji günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Kullandığım telefon ise dünyanın önde gelen markalarından birisine aittir. Konuyla ilgili savcılığa başvurup hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Elimde patlayarak bana fiziki ve psikolojik zarar veren telefonun üretildiği firmayı da şikayet edeceğim" diye konuştu.