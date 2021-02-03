İzmir’de otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz
İzmir’de otobüs durağında bekleyen B.A. adlı (21) genç kıza cinsel organını gösteren Ü.T. (61) vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
YAŞAM DHA
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Olay, dün saat 20.30 sıralarından Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T., durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi.
VATANDAŞLAR YAKALADI
Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T., vatandaşlar tarafından yakalandı.