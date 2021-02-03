03 Şubat 2021, Çarşamba
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İzmir’de otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz

’de otobüs durağında bekleyen B.A. adlı (21) genç kıza cinsel organını gösteren Ü.T. (61) vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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İzmir’de otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz

Olay, dün saat 20.30 sıralarından 'nde üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T., durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T., vatandaşlar tarafından yakalandı.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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