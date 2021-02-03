Bursa’da fuhuş çetesinden kurtarılan Iraklı genç kız: Boğazımı kesmekle tehdit ettiler

Konya'da, sosyal medyadan tanıştığı S.K. (35) tarafından evlenme vaadiyle kandırılarak, götürüldüğü Bursa ve Yalova'da fuhşa zorlanan B.A. (22), polis operasyonuyla kurtarıldı. Serbest bırakılması için babasından da 7 bin dolar fidye istenen B.A., yaşadığı korku dolu günleri anlattı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin resim atölyesi kuracağı ve ailesine villa alacağı sözünü verdiğini belirten B.A., "Şehirler arasında seyahat ederken, yüzümü kapatacak şekilde peçe taktılar. 'Dediklerimizi yapmazsan senin boğazını keseriz' diye tehdit ettiler. Günlerce kaldığım o bodrumda psikolojim bozuldu" dedi.