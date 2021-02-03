Adana’da yasak aşk yaşayan kızını korumak için damadını öldürdü! Gözaltına alınırken fenalaşıp öldü

YASAK AŞK İDDİASI

Güven'in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Demirci Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci'nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven'i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Demirci Güven'in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö.'nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.