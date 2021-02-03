Sivas’ta 7 kurt kangal köpeğine saldırıp telef etmişti! Çok önemli uyarı geldi

Bekçi köpeği olarak tabir ettiğimiz bu köpekler standart kangal köpeği değiller. Bunlar bizi de üzen olaylar. Kurt ile mücadele etmek istiyorlar ise orijinal kangal köpekleri tercih edilmelidir. Ancak o zaman başarılı olunabilir. Sürü sahipleri bu konuda daha seçici olurlarsa seviniriz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN