03 Şubat 2021, Çarşamba
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Sivas’ta 7 kurt kangal köpeğine saldırıp telef etmişti! Çok önemli uyarı geldi

ilçesine bağlı Koçoğlu köyünde 50 yaşındaki çiftçi 'a ait köpeği önceki gün 7 kurdun saldırısı sonrası telef oldu. Kış aylarında köylere inen ve köpeklere saldıran kurtlara karşı önemli uyarılar geldi.  Sürü sahiplerinin kurtlara karşı en az 3 orijinal Kangal köpeği beslemeleri gerektiğini belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Sivas’ta 7 kurt kangal köpeğine saldırıp telef etmişti! Çok önemli uyarı geldi

'ın ilçesine bağlı Koçoğlu köyünde çiftçi 'a (50) ait köpeği önceki gün 7 kurdun saldırısı sonrası telef oldu. Ayrıca 'nin ilçesine bağlı 'nde 'na ait Kangal cinsi köpeğe de kurt saldırdı.

Telef olan köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı. Kurt saldırılarının ardından Başkanı ve köpek uzmanı , kış aylarında köylere inen kurtlara karşı uyarılarda bulundu.

'2 DİŞİ, 1 ERKEK KANGAL BESLEYİN'

Sürü sahiplerinin genelde tek Kangal köpeği tercih ettiğini ve kurtların ise saldırırken köpeğin tek olmasından cesaret bulduğunu söyleyen Orhan Yalçınkaya, "Sürü ya da çiftlik sahipleri genel olarak tek Kangal köpeği tercih etmektedir. Bundan dolayı kurtlar da kendilerinde bir özgüven bulup yaklaşma cesareti göstererek o canlıya zarar verebiliyorlar.

Ancak bir erkek, iki dişi kangal tercih etmeleri kesinlikle daha mantıklı olacaktır. Çünkü kurtlar da bir cana sahip ve oradaki köpek yoğunluğunu görünce uzak kalacaklardır. Köpeklerimiz de bu sayede telef olmayacaktır" dedi.

'ORİJİNAL KANGAL SAHİPLENİLMELİ'

Sürü sahiplerinin orijinal Kangal köpeği beslemesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Ben Kayseri'deki ve Gemerek'teki olayların videosunu izledim. Baktığımız zaman oradaki köpek çok güzel bir canlı. Önce kurtlarla oynamaya çalışıyor, henüz kurdu dahi bilmiyor. Bu sebeple orijinal köpeği bulmak önemli. Kangal köpeği kurtlarla mücadele edeceği için daha başarılı olur.

Hem bu sayede kurdu tanımayan canlıların da telef olması engellenecektir. O olaylardaki köpekleri incelediğimiz zaman orijinal kangal olmadıklarını fark edebiliriz.

Bekçi köpeği olarak tabir ettiğimiz bu köpekler standart kangal köpeği değiller. Bunlar bizi de üzen olaylar. Kurt ile mücadele etmek istiyorlar ise orijinal kangal köpekleri tercih edilmelidir. Ancak o zaman başarılı olunabilir. Sürü sahipleri bu konuda daha seçici olurlarsa seviniriz" diye konuştu.

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