Burun estetiği sonrası ölen Leyla’nın ses kaydı ortaya çıktı: Ağzımdan, burnumdan kan geliyor

Kızının ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında konuşan Fener Sönmez, "Kızım düğünü için hazırlanıyordu. Bir sevdiği vardı. Çeyizleri, her şeyi tamamdı ama olmadı" dedi.

Kentteki özel bir hastanede 29 Ocak 2019 tarihinde burun estetiği ameliyatı olan İstanbul'da özel bir üniversitede Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi.