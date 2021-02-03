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Son dakika: İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı

Son dakika haberine göre... 'de kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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'de kanalizasyon çalışması sırasında uyruklu işçi toprak altında kaldı. Ekipler işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ümraniye'de bir evin önünde kanalizasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalarda, Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Son dakika: İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BİR İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

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