Son dakika: İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı
Son dakika haberine göre... Ümramiye'de kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında Afganistan uyruklu işçi toprak altında kaldı. Ekipler işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ümraniye'de bir evin önünde kanalizasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalarda, Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.