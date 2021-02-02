02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da otomobil sulama kanalına düştü sürücü öldü

Aksaray’da otomobil sulama kanalına düştü sürücü öldü

’da  saat 12.30 sıralarında Aksaray- kara yolu Ortaköy kavşağı yakınlarında sulama kanalına düşen otomobilin sürücü (38), hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Aksaray’da otomobil sulama kanalına düştü sürücü öldü

Recep Acar yönetimindeki 68 BE 605 otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Acar, itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA