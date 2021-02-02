Aksaray’da otomobil sulama kanalına düştü sürücü öldü
Aksaray’da saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Ortaköy kavşağı yakınlarında sulama kanalına düşen otomobilin sürücü Recep Acar (38), hayatını kaybetti.
YAŞAM DHA
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Recep Acar yönetimindeki 68 BE 605 otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Acar, itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.