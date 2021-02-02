Kırklareli sular altında kaldı! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı





GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaklaşık 5 ay önce evini alıp tadilat yapan Sevim Engin'in emekleri de sularla yok oldu. 5 ay önce kredi çekerek aldığı evinin sular altında kaldığını belirten Engin, "Bu evi kredi çekerek 5 ay önce aldım. Bakın evimin haline. Ben nasıl temizleyeceğim bu evi. Sabah 04.00'da eşim evde idi. Belediyenin anonslarını duyup kepçe ile çıkardılar" dedi.