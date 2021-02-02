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Kırklareli sular altında kaldı! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı

yağışlı havanın etkisi altına girdi. 'in ardından 'de sular altında kaldı. ilçesine bağlı beldesinde 5 ay önce kredi çekerek aldığı evi sular altında kalan vatandaş gözyaşlarına boğuldu. Sular altında kalan Alpullu, drone ile havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Kırklareli sular altında kaldı! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı

uyarılarının ardından 'de dün gece şiddetli yağış etkili oldu. Kırklareli'nin ilçesine bağlı beldesinde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Derelerin taşması ile birçok vatandaş evlerinde mahsur kaldı.

Kırklareli sular altında kaldı! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı KIRKLARELİ SULAR ALTINDA KALDI! EV SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Evde mahsur kalanların yardımına kepçeler yetişti. Bölgeden etkili olan yağış sebebiyle Alpullu'da ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sular altında kalan Alpullu'nun sokakları drone ile havadan görüntülendi.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaklaşık 5 ay önce evini alıp tadilat yapan 'in emekleri de sularla yok oldu. 5 ay önce kredi çekerek aldığı evinin sular altında kaldığını belirten Engin, "Bu evi kredi çekerek 5 ay önce aldım. Bakın evimin haline. Ben nasıl temizleyeceğim bu evi. Sabah 04.00'da eşim evde idi. Belediyenin anonslarını duyup kepçe ile çıkardılar" dedi.

Sevim Engin, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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