İstanbul’da yasak aşk cinayetinde beraat talebi! 'Kocişim çok tatlısın' sözü çıldırttı

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanık Sevcan E.'nin maktulün gelmesi için ısrar ettiği, Mustafa E.'nin aracındaki tabancayı fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın kendisini aldattığını bildiği Sevcan'a ateş etmemesinin ise birlikte hareket ettiklerinin göstergesi olduğu iddia edildi.