02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

'da dün saat 16.00 sıralarında merkez ilçesi, Toros Mahallesi’nde 12’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 18 yaşındaki Beril S., hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Adana'da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Beril S., 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Apartmanda oturanlar, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Beril S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada Beril S.'nin annesi . ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA