ÜLKELER MİLYARLARCA DOLAR HARCIYOR

Ülkelerin istilacı türleri engellemek, kontrol altına almak için her yıl milyarca dolar kaynak harcadığı anlatılan filmde, şu mesaj verildi:

"Ancak bunu başarmak neredeyse imkansız. Çünkü doğanın kanunları insanlığın oluşturacağı bariyerlerden çok daha kuvvetli. Denizel ekosistemin korunması, istilacı türlerin olumsuz etkilerinin azaltılması, ancak küresel iklim değişikliği ile mücadele etmenin yanında onları tanımak ve hassasiyet göstermekle mümkün. Çünkü denge sürdürülebilir gezegenin ilk koşulu ve insanlık bunu sağladıkça var olacak."