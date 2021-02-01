Sağlık uzmanları: Koronavirüsteki değişi salgının sonu olabilir ama tedbiri elden bırakmayalım

Son dönemde korona vakaları dünyada tekrar yükselişe geçti. Türkiye'de de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısında artış gözlendi. Bu konuda uyarılarda bulunan sağlık uzmanları "Virüs, kapalı mekânlarda havada asılı kalarak, bulaşabiliyor. Hava soğuk olsa da havalandırmayı ihmal etmeyelim. Kapalı yerlerde bir araya gelmekten kaçınalım. Virüs her yayılımda yeni bir mutasyona uğrayabilir. Bu değişimler normal. Fakat şu an mutasyonun kötü etkileri yaşanıyor.