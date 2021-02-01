İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! Bacaklarından vuruldu

Olay Kâğıthane'de meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi iki bacağından dört mermiyle yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.