01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! Bacaklarından vuruldu

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! Bacaklarından vuruldu

Son dakika haberlerine göre... ’de sokakta yürüyen bir kişi güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak 4 mermi ile iki bacağından yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
ABONE OL
İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! Bacaklarından vuruldu

Olay Kâğıthane'de meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi iki bacağından dört mermiyle yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA