Çorum'da doktor 3 yaşındaki çocuğun yanlış parmağını ameliyat etti

Sağ başparmağı değil de sol başparmağının sargılı olduğunu fark ettik. Eşim hemen hemşirelerin yanına gitti, 'çocuğumun sağ başparmağını değil, sol başparmağını ameliyat etmişsiniz' dedi. Daha sonra doktor geldi ve suçunu kabul etti. Diğer parmağı, ertesi gün ameliyat edeceklerini söylediler. Biz bunu kabul etmedik ve doktordan şikâyetçi olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Burada bir sorumsuzluk, büyük bir ihmalkârlık var" dedi.