



Her aşıda olduğu gibi halk arasında söylenen 'aşının tutmadığı' bir grubun olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bunun nedeni, ne içini olmaz. Örneğin hepatit aşılarında da aynı şey geçerlidir. Ayrıca aşıya vücudunuzun yanıtı düşük olabilir ve zamanla antikor seviyeniz düşebilir. Ondan sonraki aşamada mikroorganizmayla karşılaştığında tekrar yükseliyor mu gibi sorular daha belirgin hale gelir. O zamana kadar yine dikkat etmek durumundayız. Aşı olan her kişi elini yıkamaya, maskesini takmaya devam edecek, kalabalık ortamlarda bulunmayacak. Ama aşı olan kişiler de daha hafif enfeksiyon geçirme olasılığı da var. En azından bu anlamda rahat edeceğiz ama korunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.